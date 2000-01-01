24.09 02:31 MIGnews.com

Ученые рассказали, чем опасно посещение спортзала

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С точки зрения количества микробов оборудование в спортзалах является более грязным, чем сантехника в публичных туалетах. К такому выводу пришли учёные из Национального центра биотехнологической информации в США.Неприятная новость для регулярных посетителей спортзалов - американские ученые доказали, что находящиеся здесь тренажеры и прочее спортивное оборудование с точки зрения количества бактерий на поверхности является более грязным и, следовательно, опасным для здоровья человека, чем сантехника в публичных туалетах.Спортзалы ежедневно посещает множество людей, и не приходится удивляться тому, что на тренажерах скапливаются бактерии. Но их точное количество может действительно шокировать. Исследователи обнаружили на тренажерах, штангах, гантелях и прочих устройствах самые разные бактерии от метициллин-устойчивого золотистого стафилококка до ногтевых грибков.К примеру, на велотренажере было обнаружено в 39 раз больше бактерий, чем на пластиковых подносах в заведениях общепита, на беговой дорожке - в 74 раза больше бактерий, чем на водопроводном кране. Наконец, гантели в тренажерном зале содержали в 262 раза больше бактерий, чем стульчак унитаза в публичном туалете.Исследователи в этой связи подчеркивают, что посетителям спортзалов нужно особенно осторожно прикасаться к поверхностям, которые до этого трогали от 50 до 100 человек. Тем более, если учесть, что не в каждом спортзале происходит ежедневная и тщательная противомикробная обработка оборудования.Исследователи также обнаружили вирус обычной простуды более чем на половине всех поверхностей традиционных спортзала. И хотя большая часть бактерий вряд ли вызовет проблемы со здоровьем у людей с крепким иммунитетом, они всё-таки могут быть опасны для тех, кто восстанавливается после каких-то болезней, для детей и людей пожилого возраста, передает ladyhealth.com. ua.