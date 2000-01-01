23.10 14:20 MIGnews.com

В Израиле проданы десятки тысяч яиц, зараженных сальмонеллой

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Министерства здравоохранения и сельского хозяйства вечером в воскресенье, 22 октября, объявили об отзыве проданных покупателям яиц компании "Еш маоф". Как выяснилось, они со значительной вероятностью содержат бактерию сальмонеллы. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает Arutz Sheva.Согласно возникшим подозрениям, сальмонелла была обнаружена еще в сентябре, и ветеринарные службы об этом знали, однако по неизвестной причине разрешили компании возобновить сбыт, не проведя должным образом уборку и дезинфекцию курятников.По другой версии, "Еш маоф" ни в чем не виновата, однако на рынок поступили фальшивые яйца с ее фирменной печатью.Всего на прилавки израильских магазинов попали от 40.000 до 80.000 яиц, зараженных сальмонеллой.Как бы то ни было, изъятию и последующему уничтожению подлежат яйца с маркировкой וז 98 и последним сроком реализации 7 ноября, а также яйца с маркировкой ק 67 и последним сроком реализации 14 ноября.Министерства призвали покупателей не употреблять эту продукцию и по возможности уничтожить.Существует подозрение, что на самом деле речь идет не об оригинальных яйцах марки "Еш Маоф", а о подделке. Министерства проводят расследование по этому вопросу.Напомним, в начале сентября министерства здравоохранения и сельского хозяйства призвали граждан не употреблять яйца, продающиеся под маркой "Еш Маоф" со сроком годности до 20 октября. Согласно заявлению министерств, на рынок попали 11 миллионов яиц, зараженных сальмонеллой, что составляет около 1% от общего количества яиц, продаваемых в Израиле.Хотя эта бактерия широко распространена в мире, некоторые ее формы выработали устойчивость к антибиотикам. Это создает проблемы при лечении заразившихся людей.Ежегодно Минздрав регистрирует в стране более 3.000 случаев сальмонеллеза. Значительная часть заражений сальмонеллой приходится на жаркие месяцы — июнь и июль. Но этим летом число пациентов, заразившихся этой бактерией, увеличилось в два раза, то есть на несколько сотен, по сравнению с прошлым годом.Минздрав напомнил общие рекомендации относительно употребления любых других яиц:— Варить яйца до полной готовности, то есть вкрутую (только такой способ помогает уничтожить микробы);— Не употреблять яйца всмятку или глазунью;— Не есть продукты, содержащие сырые яйца;— Хранить яйца в холодильнике.