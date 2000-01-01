Октябрь 2017 – месяц осведомленности о раке молочной железы
Рак молочной железы считается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин – как в Израиле, так и во всем мире. Почти четверть всех женщин на Земле болеют этим видом рака. В Израиле диагноз "рак молочной железы" ставится более чем 4 000 женщинам ежегодно – каждой 8 женщине страны. Шансы заболеть раком груди у обычной женщины, не входящей в группу риска, – 14%.
Ежегодно во всем мире выявляется около 1 миллиона 400 тысяч случаев рака молочной железы, и с каждым годом заболеваемость возрастает на 3%.
За последние 20 лет количество случаев рака молочной железы увеличилось вдвое. А смертность от рака груди в Израиле за последние годы снизилась на 25%.
Страх перед раком молочной железы, отсутствие знаний или ошибочная информация не позволяют многим женщинам взять на себя ответственность за свое здоровье и снизить риск заболевания. Это можно сделать с помощью перехода на здоровый образ жизни, регулярного самостоятельного обследования молочных желез, проверок у врача и прохождения маммографии в рекомендуемом возрасте. На сегодняшний день ранняя диагностика заболевания является ключевым моментом в успехе лечения, выздоровлении и спасении жизни.
Ранее выявление является самым важным фактором полного излечения рака груди. При обнаружении заболевания на ранней стадии шансы выздоровления достигают 90%.
В Израиле проект по повышению осведомленности о раке молочной железы проводит Израильская Ассоциация по борьбе с раком груди при поддержке Estee Lauder Israel и сети Jack Kuba. Глобальный проект «Wear Pink - Get Tested» призван напомнить всем женщинам страны о важности своевременных проверок, спасающих жизнь.
В рамках проекта сеть Jack Kuba создала коллекцию линжери «Розовая лента» - «Pink Ribbon» - (розовый – официальный цвет месяца осведомленности, а розовая лента – символ борьбы с заболеванием). 30% от суммы, вырученной от продажи коллекции, будет пожертвовано Ассоциации по борьбе с раком груди для исследовательских целей и для организации передвижных пунктов для своевременного тестирования. Каждый клиент сети, приобретая вещь из розовой коллекции, сможет участвовать в поддержке исследований по борьбе с заболеванием.
К кампании в этом году привлечены известные и влиятельные женщины, которые приняли участие в фотосессии в белье из коллекции «Pink Ribbon». Фотографии эти призваны напоминать, насколько важны своевременные проверки для выявления болезни на ранних стадиях. Фотографии также представлены на выставке, которая открылась в торговом центре «Рамат-Авив» в Тель-Авиве, а затем переместится в торговый центр «Аялон» в Рамат-Гане.
Израильская кампания – часть мирового кампейна, который Estee Lauder проводит вот уже 25 лет. Сегодня кампания проходит в более чем 70 странах, она собрала более 50 миллионов долларов для поддержки исследований, обучения и медицинских услуг по всему миру. В Израиле Estee Lauder Israel на протяжении 16 лет действует совместно с Ассоциацией по борьбе с раком груди для повышения осведомленности об этой болезни.
"Израильская Ассоциация по борьбе с раком груди ведет борьбу с раком молочной железы на всех фронтах - от исследований, пропаганды важности профилактики и раннего выявления заболевания, до повышения качества лечения и реабилитации пациентов, - говорит Мири Зив, генеральный директор Ассоциации по борьбе с раком груди Израиля».
Помните! Приблизительно 70%, заболевших раком молочной железы, не входят в группу риска. Поэтому каждая женщина должна внимательно относиться к своему здоровью и проходить проверки: своевременная проверка спасает жизнь.