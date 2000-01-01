23.10 14:35 MIGnews.com

Израиль: несколько алкогольных напитков - смертельно опасны

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Израильское министерство экономики распространило срочное предупреждение об опасности употребления ряда алкогольных напитков.При инспекции ряда магазинов пиццерий и баров обнаружены напитки с содержанием этанола намного превышающим максимально допустимую норму.Речь идет о 40-градусном бренди Kremlin Gold и питьевом спирте без бар-кода, продающемся в бутылках по 20 миллилитров.Министерство экономики подчеркивает, что на всех поступающих в продажу алкогольных напитках должна быть этикетка на задней стороны бутылки, в которой на иврите указано наименование напитка, количество калорий, составляющие части и количество алкоголя в процентах. Министерство также указывает на то, что ненормально низкая цена напитка может быть индикатором подделки.