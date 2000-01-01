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Американские ученые не рекомендуют смешивать чай и молоко | Фото: Thinkstock23.06 23:37   MIGnews.com

Американские ученые не рекомендуют смешивать чай и молоко

Исследователи выяснили, что молоко, смешиваясь с чаем, образует соединение, которое организму человека трудно усвоить.

Американские ученые советуют не смешивать два очень полезных напитка: чай и молоко. Дело в том, что смешение этих двух продуктов нейтрализует полезные свойства обоих. Исследователи провели ряд опытов, в ходе которых обнаружили, что молочный белок, взаимодействуя с теафлавины чая, образует соединение, которое трудно усваивается организмом человека. Кроме того, исследователи предупредили любителей чайного напитка с молоком, что образовавшиеся соединения в ряде случаев приводит к образованию камней в почках.

Руководитель исследования доктор Джереми Уилсон порекомендовал употреблять отдельно эти напитки, чтобы избежать неприятностей со здоровьем. Многочисленные исследования подтвердили, что молоко и чай содержат большое количество полезных для организма витаминов и микроэлементов. Кроме того, оба напитка, но при употреблении отдельно, эффективно сжигают жир, убивают бактерии. Чай и молоко обладают сильным антиоксидантным свойством, а также повышают эластичность кровеносных сосудов. И все эти чудодейственные свойства нейтрализуются, как только два напитка смешиваются.
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