25.06 01:42 MIGnews.com

Ученые назвали самый опасный продукт в мире

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Исследователи из США пришли к выводу, что самым опасным продуктом в мире являются диетические газированные напитки с пометкой "0% sugar" и заменителями сахара.Ученые отмечают, что эти напитки популярны во всем мире, а в некоторых странах их считают даже полезными, однако это не совсем так.По словам специалистов, одна выпитая в день баночка диетической газировки повышает риск развития слабоумия, а впоследствии - инсульта.Согласно данным, которые ученые опубликовали в журнале Американской ассоциации сердца, люди, которые ежедневно пьют сладкую газированную воду, в три раза увеличивают риск развития инсульта вследствие закупорки кровеносных сосудов, и в 2,9 раза - шанс развития слабоумия.