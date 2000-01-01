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Найден простой способ предотвратить болезнь Альцгеймера | Фото: Thinkstock25.06 04:36   MIGnews.com

Найден простой способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Исследователи из Национальной академии наук США рассказали как предотвратить развитие болезни Альцгеймера. Так, специалисты утверждают, что физическая активность может служить эффективным средством профилактики болезнь Альцгеймера.

Кроме того медики предупредили, что рискованные изменения в мозге начинаются за десятилетия до запуска смертельно опасного процесса деградации.

Ученые заявили, что для того чтобы защитить себя от возрастного разрушения мозга необходимо соблюдать несколько правил. Так, медики рекомендуют регулярно гулять на свежем воздухе, контролировать свое артериальное давление и выполнять физические упражнения. В частности, предотвратить появление симптомов болезни помогают занятия спортом и бег.

Специалисты сообщили, что людей, подверженных высокому риску деменции, можно разделить на две группы: первая – это индивиды с высоким кровяным давлением, вторая – ведущие малоподвижный образ жизни.

Ученые отмечают, что до возникновения отчетливых симптомов болезни Альцгеймера может долго развиваться в незамеченном виде. По этой причине заниматься профилактикой деменции необходимо регулярно, начиная в среднем возрасте.

Помимо физической активности и прогулок, для предотвращения появления болезни Альцгеймера ученые советуют практиковать когнитивную нагрузку – все то, что заставляет задумываться, рассуждать и запоминать. Такими средствами когнитивной стимуляции могут стать, к примеру, изучение нового языка, разгадывание кроссвордов, шахматы, пение с заучиванием разных песен и тому подобное.
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