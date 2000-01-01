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Ученые назвали ожирение чумой XXI века | Фото: Thinkstock24.07 21:23   MIGnews.com

Ученые назвали ожирение чумой XXI века

Проблема лишнего веса в развитых странах принимает масштабы пандемии. Так, согласно исследованию новозеландские ученых, которое было опубликовано в научном издании Frontiers in Public Health, от переизбытка жировых отложений страдают 9 из 10 взрослых мужчин и 4 из 10 детей в США.

"Глобальная эпидемия ожирения стала серьезнейшим вызовом для системы здравоохранения, который накладывает дополнительное бремя на экономику развитых стран мира. Мы обнаружили, что число людей с лишним весом в 30 самых развитых странах мира заметно выше недавно опубликованных глобальных оценок, что особенно касается людей с лишним жиром на животе", - пишет руководитель исследования Пол Лаурсен из Технологического университета Окленда.

Их исследование показало, что самая серьезная ситуация с ожирением в США, Исландии, Новой Зеландии и Греции - в этих странах от упомянутого недуга страдают более 90% мужчин, 71-81% женщин и более половины детей.

Почти во всех остальных развитых странах картина похожа, хоть и не такая серьезная – в среднем доля мужчин с ожирением составила 78-88%, женщин – 52-72%, а детей – около половины.

Выделяются на этом фоне два азиатских государства – Япония и Бруней, где мужчин и женщин с лишним весом не более половины, а также рекордно низкий уровень детского ожирения.

Лаурсен напоминает, что ожирение – причина сбоев в обмене веществ и сахарного диабета, которые сокращают длительность человеческой жизни.
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