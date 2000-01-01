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В кофе нашли уникальные антиоксиданты | Фото: Thinkstock24.07 23:18   MIGnews.com

В кофе нашли уникальные антиоксиданты

Исследователи из США заявили, что им удалось обнаружить в кофе антиоксиданты, которые в 500 раз превосходят витамин C и намного полезнее для организма, чем фрукты, которые содержат этот витамин.

Исследователи говорят о том, что эти антиоксиданты содержатся даже в переработанном кофе.

Ученые сделали такое открытие, когда анализировали кофе после того, как его использовали для заварки. Они проанализировали состав оставшейся кашицы, отметив, что ее можно использовать не только как скраб или маску, но также и для получения из нее полезного для здоровья витамина С. Правда, для этого кофе должен проходить еще дополнительную обработку, чтобы этот витамин получить и в концентрированном виде использовать для каких-либо полезных целей.

Исследователи также отмечают, что в процессе обработки кофе кожица с кофейных бобов, как правило, убирается. А после просушки бобов гуща обычно
обрабатывается, что также влияет на состав кофе и его пользу для здоровья человека.
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