24.07 05:25 MIGnews.com

Мороженое сочли опасным

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Немецкие ученые провели сенсационное исследование: оказывается, самый любимый летний десерт изрядно вредит здоровью.В частности, лакомство мороженым – причина возникновения внезапной головной боли, так как оно раздражает небную артерию, которая передает импульсы к головному мозгу, что может обернуться длительным болевым синдромом. Наиболее уязвимы к таким последствиям поедания мороженого люди склонны к мигрени.Опасность от мороженого связана еще и с жарой. Ведь именно в такую погоду чаще всего едят этот продукт. Из-за резкого охлаждения гортани и верхних дыхательный путей усиливается активизация бактерий и вирусов.Вместе с тем, именно в жаркую погоду в организме ослабляются иммунные ресурсы. Поэтому поедание мороженого в этот период может обернуться развитием многих болезней, а также онкологии, говорят ученые.