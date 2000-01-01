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Однообразный рацион опасен для здоровья | Фото: Thinkstock25.09 04:34   MIGnews.com

Однообразный рацион опасен для здоровья

Группа международных ученых пришла к выводу, что употребление одной и той же пищи в длительный период может привести к ухудшению метаболизма и депрессии.

Зачастую такое явление встречается у людей, которые постоянно сидят на различных диетах, отмечают диетологи.

Исследователи установили, что однообразный рацион может привести человека в депрессионное состояние. Также люди зачастую жалуются на расстройство желудка во время диет.

В связи с этим опытные специалисты рекомендуют употреблять различную пищу во время диет. Вдобавок зачастую случается, что из-за одной и той же группы продуктов люди набирают вес, а не теряют его.

Диетологи рекомендуют следовать рекомендациям правильного питания, в основе которого лежит сбалансированный рацион с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, и только исходя из этого, смешивать продукты между собой.
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