Избавляемся от "ушей на бедрах" всего за 1 процедуру!
"Уши на бедрах", "Галифе", "Седельные мешки" – как только ни называют эстетический дефект женской фигуры, при котором по бокам бедер образуются массивные жировые отложения. Причем, совсем необязательно, что речь идет о женщинах с лишним весом, очень часто "галифе" встречается не только у вполне стройных, но даже у худеньких женщин.
Конечно, без труда можно найти множество советов по избавлению от этого дефекта с помощью физических упражнений, обертываний, диет и т.д., но все это вместе и по отдельности обычно приносит незначительный результат. Так или иначе, в итоге все сводится к тому, чтобы подбирать одежду, маскирующую бедра – в основном это юбки, расширяющиеся от талии. Брюки – это уже проблема. Обтягивающие брюки – забудьте.
И все бы ничего, но оставшиеся в итоге варианты одежды в виде расклешенных юбок и брюк с широкими штанинами, требуют особой обуви – с обувью на плоской подошве или низком каблуке они просто не сочетаются и смотрятся так, будто женщина напрочь лишена чувства стиля. А все время ходить на каблуках – доступно далеко не каждой женщине. Другое дело брюки в обтяжку – с ними и балетки, и ботинки, и сапоги, и модная спортивная обувь на плоской подошве или низком каблуке – что ни обуй, все смотрится прекрасно.
Что же делать? – спросите вы. Ответ на этот вопрос дала израильско-канадская компания, разработавшая уникальный метод Body Tite, с помощью которого любые проблемы лишних жировых отложений на бедрах, ягодицах, животе, верхних частях рук и т.д. устраняются всего за один сеанс длительностью около одного часа на одном проблемном участке!
Относясь к категории микрохирургии, метод, тем не менее, позволяет добиться эффекта как при полноценной пластической операции, однако стоимость его несколько ниже. Достигнутые результаты сохраняются в течение долгих лет, а во многих случаях проблема решается раз и навсегда. Поскольку во время проведения процедуры жировые клетки разрушаются и выводятся из организма, на этом участке тела дальнейшее образование жира невозможно!
Эффект от одной процедуры:
излишний жир устраняется;
тело выглядит более подтянутым;
кожа выравнивается и становится более упругой;
фигура становится моложе и стройнее;
в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;
полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений.
В клинике д-ра Анн Гуревич - врача-хирурга с многолетним стажем работы в больницах Израиля, единственного в Израиле инструктора международного класса от компании Invasix – разработчика уникального аппарата Body Tite - подобные процедуры проводятся практически ежедневно.
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