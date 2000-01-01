24.10 10:19 MIGnews.com

Неизлечимых болезней нет!

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Ежедневно в офисы “Mind Power” обращаются пациенты, в надежде получить необходимую помощь. Часто Орен Зариф становится последней надеждой для тех, кто отчаялся получить помощь даже в лучших клиниках. Однако целитель считает, что нет неизлечимых болезней и твердо уверен, что излечиться можно силами собственного подсознания. Авторский метод, разработанный на основе учения доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания») – психокинез показывает свою эффективность вот уже более двадцати лет, помогая всем пациентам исцелить себя.Избавиться от грыжи без операции – реальность.Жить с межпозвоночной грыжей – испытание на прочность, а терпеть боль годами просто невыносимо. Этим с нами поделился один из пациентов Орена Зарифа.«В один из дней я посчитал, что живу с болью уже больше пятнадцати лет, казалось, что можно было привыкнуть, но единственное, к чему я привык – это обезболивающие, которые просто перестали действовать. Я готов был умолять врачей, чтобы они вырезали грыжу, но они смотрели мои снимки и отказывались один за другим. Из-за боли я мало спал и не мог нормально работать, общаться с окружающими и вообще жить.К Орену Зарифу я попал случайно – одноклассница узнавала о нем из России у всех знакомых и спросила меня. В тот же день я решил испытать этот способ на себе и пообещал рассказать ей, как прошло.А прошло замечательно, после первого сеанса я нормально заснул, а спустя весь курс, я забыл о боли и смог вернуться к своей нормальной жизни. И это Орен Зариф вернул мне мою жизнь, за что ему огромное спасибо!»Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.