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Неизлечимых болезней нет! 24.10 10:19   MIGnews.com

Неизлечимых болезней нет!

Ежедневно в офисы “Mind Power” обращаются пациенты, в надежде получить необходимую помощь. Часто Орен Зариф становится последней надеждой для тех, кто отчаялся получить помощь даже в лучших клиниках. Однако целитель считает, что нет неизлечимых болезней и твердо уверен, что излечиться можно силами собственного подсознания. Авторский метод, разработанный на основе учения доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания») – психокинез показывает свою эффективность вот уже более двадцати лет, помогая всем пациентам исцелить себя.

Избавиться от грыжи без операции – реальность.

Жить с межпозвоночной грыжей – испытание на прочность, а терпеть боль годами просто невыносимо. Этим с нами поделился один из пациентов Орена Зарифа.
«В один из дней я посчитал, что живу с болью уже больше пятнадцати лет, казалось, что можно было привыкнуть, но единственное, к чему я привык – это обезболивающие, которые просто перестали действовать. Я готов был умолять врачей, чтобы они вырезали грыжу, но они смотрели мои снимки и отказывались один за другим. Из-за боли я мало спал и не мог нормально работать, общаться с окружающими и вообще жить.

К Орену Зарифу я попал случайно – одноклассница узнавала о нем из России у всех знакомых и спросила меня. В тот же день я решил испытать этот способ на себе и пообещал рассказать ей, как прошло.

А прошло замечательно, после первого сеанса я нормально заснул, а спустя весь курс, я забыл о боли и смог вернуться к своей нормальной жизни. И это Орен Зариф вернул мне мою жизнь, за что ему огромное спасибо!»

Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.

Для дополнительной информации и записи на консультацию
звоните: 03-6248586

https://www.youtube.com/watch?v=gMV6axfJ2Q8
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