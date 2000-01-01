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Сигаретный дым провоцирует развитие диабета второго типа | Фото: Thinkstock26.06 00:31   MIGnews.com

Сигаретный дым провоцирует развитие диабета второго типа

Сигаретный дым связан с повышенным риском развития диабета второго типа как для самих курильщиков, так и для людей, вынужденных вдыхать этот побочный продукт курения, считают исследователи из США.

Чем чаще человек сталкивается с сигаретным дымом, тем выше риск развития диабета второго типа, сообщают исследователи, приобщившие к своей работе более 100000 человек, за которыми наблюдали в течение 24 лет. За эти годы у каждого 18 человека развился диабет второго типа.

Проанализировав имеющиеся данные, ученые пришли к выводу, что люди, которые курили более двух пачек в день, заболевали диабетом чаще других. На каждые 10 000 человек примерно 30 заядлых курильщиков ежегодно получают этот диагноз. Среди некурящих и не соприкасающихся с сигаретным дымом таких 25 из 10000.

Риск возрастает среди людей, бросивших курить, или которые курят пассивно. Так, среди представителей этих групп, у каждого 39 из 10000 ежегодно развивается диабет. После того, как исследователи приняли во внимание такие факторы риска, как вес, возраст и семейная история заболевания, оказалось, что риск у бывших курильщиков на 12% превосходит риск у людей, регулярно подвергающихся воздействию табачного дыма.
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