26.06 05:33 MIGnews.com

Найдена связь между болезнями сердца и размножением

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Австралийские ученые из университета Мельбурна изучили вариации ДНК жителей Европы, Африки, Азии и открыли необычную связь между "половинками" эволюции, которая сделала человека генетически и эволюционно предрасположенным к развитию проблем с сердцем и сосудами в пожилом возрасте."Мутации, способствующие развитию подобных проблем со здоровьем в старости, не исчезали из генофонда, а наоборот, распространялись и накапливались в нем. Иными словами, носители негативных изменений в структуре генов, которые ведут к развитию коронарной болезни, оставляли больше потомства и чаще продолжали род", - пишут они в издании PLoS One.Ученые считают что некоторые изменения, которые увеличивают привлекательность для противоположного пола приводят к проблемам с сердцем в пожилые годы.В пользу этого говорило то, что многие из этих генов были больше всего активны в половых органах или железах, а также определяли время наступления половой зрелости, время начала менструации, менопаузы и вероятность выживания после родов.Все это, отмечают исследователи, говорит о том, что коронарная болезнь сердца и другие проблемы сердечно-сосудистой системы широко распространены сегодня не из-за развития цивилизации и ухудшения экологии, а по глубоким эволюционным причинам, связанным с тем, как наши предки выживали и размножались в далеком прошлом.