26.07 02:28 MIGnews.com

В яблоках обнаружен смертоносный компонент

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Как известно, яблоки являются одним из наиболее полезных для здоровья растительных продуктов. Однако специалисты из США обнаружили, что в этом фрукте содержится "смертоносный компонент".Врачи настоятельно рекомендуют не разгрызать и не есть косточки из яблок, передает The Times of India. Теоретически в некоторых обстоятельствах употребление яблочных косточек может спровоцировать летальный исход, отмечают эксперты."В косточках яблок присутствует амигдалин. Само по себе это вещество не опасно, однако в пищеварительном тракте под действием вырабатываемого нормальной микрофлорой кишечника фермента бета-глюкуронидазы оно разлагается с выделением синильной кислоты – высокотоксичного яда", — говорится в исследовании.Эксперты поясняют, от одной-двух яблочных косточек организм человека не пострадает. Но при повышении дозы попавшего в организм амигдалина могут возникнуть неприятные симптомы — горечь во рту, першение в горле, слюнотечение, ощущение сдавливания в груди, головокружение. Выраженная интоксикация сопровождается уже по-настоящему опасными для здоровья проявлениями: возможны одышка, боль в руках и ногах, брадикардия, судороги, резкая слабость, недостаток кислорода в тканях.Это в свою очередь, может повредить сердцу и мозгу, как отметили специалисты.