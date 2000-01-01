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26.12 03:39   MIGnews.com

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые из США заявили, что люди с более высоким доходом и хорошим образованием реже сталкиваются с проблемой ожирения. Результаты исследования опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Прежде чем подтвердить свою гипотезу, специалисты проанализировали данные, полученные в период с 2011 по 2014 годы в рамках Национальной программы проверки здоровья и питания.

Выяснилось, что среди представительниц прекрасного пола из самых бедных слоев общества ожирением страдали 45,2%. В то время как женщины среднего класса – 42,9%.

Среди женщин с высоким доходом полных оказалось 29,7%.

Одновременно выяснилось, что чаще ожирение наблюдается у малообразованных слоев общества. При этом обоснованного объяснения этому феномену до сих пор нет. Ученые связывают уровень образования с пониманием важности следить за своим здоровьем.
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