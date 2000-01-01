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26.12 04:25   MIGnews.com

Исследователи нашли новый способ продлить жизнь

Американские ученые в очередной раз подтвердили, что долголетие человека зависит от здорового образа жизни. В новой статье, опубликованной в журнале Neurology, специалисты рассказали о простом способе продления активности мозга, что, в свою очередь, продлевает жизнь.

Сотрудники Медицинского центра Университета Раш установили, что замедлить старение мозга помогает употребление зеленых листовых овощей. Эти продукты продлевают срок когнитивной функции мозга, отмечают ученые.

Прежде, чем подтвердить свою гипотезу, исследователи провели эксперимент с участием 960 пожилых добровольцев. На протяжении длительного исследования участники ежегодно проходили тестирование, выявлявшее уровень их когнитивных способностей, конкретно, внимания, памяти и мышления.

Результаты эксперимента показали, что каждый год умственные способности людей снижались на 0,08 стандартных единиц.

Однако те добровольцы, которые каждый день употребляли много зелени, проявляли наименее интенсивные признаки старения мозга.

"Эти участники на 11 лет были моложе тех, кто не употреблял овощей", – заявили авторы проекта.
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