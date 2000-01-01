26.07 10:36 MIGnews.com

Орен Зариф: как избавиться от последствий травм позвоночника

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Орен Зариф: можно избавиться от последствий травм позвоночника без операцийОрен Зариф вот уже больше двадцати лет сопровождает тысячи людей на пути к выздоровлению, среди них профессора, врачи, политики, ученые, спортсмены и самые обычные люди.Целитель принимает десятки людей ежедневно вот уже более двадцати лет в филиалах своей компании “Mind Power”, применяя собственный метод лечения, цель которого – помочь больным справиться с их недугами. Каждый день происходят чудеса, полностью меняющие жизни людей. Врачи, спортсмены, ученые – все обращаются за помощью к Орену Зарифу.Константин живет в Израиле уже восемнадцать лет. Все это время мужчина занимался физическим трудом, но случайность едва не стоила ему жизни – он упал на работе и травмировал позвоночник. В этот момент стала рушиться вся жизнь мужчины. «Были и постоянные срывы на близких, и ссоры с женой, начались постоянные боли, от которых не спасали даже обезболивающие, все это заставляло меня чувствовать себя в безвыходном положении. Встать на ноги ничего не помогало: клиники, массажи, физиотерапия – ничего.» - рассказывает Константин «Я долго уговаривала его, настаивала, что стоит попробовать», – перебивает мужа жена Елена: «Нашла заметку, показала мужу, и мы, все-таки, решили попробовать. Но на такой эффект мы даже не надеялись – после первого же сеанса Костя смог заснуть без таблеток, а спустя месяц смог самостоятельно выходить из дома, встречаться с друзьями и просто гулять. Соседи были уверены, что он перенес операцию, и до сих пор не могут поверить в его чудесное исцеление. Два года Костя не выходил из дома, а тут гуляет сам!» Жена и муж уверены – целитель пришел в этот мир неспроста, он нашел свое призвание в помощи людям.Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились кардинально. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вы вернетесь к своей нормальной жизни. Проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы!