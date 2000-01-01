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Киберхондрия – новая болезнь современных людей | Фото: Thinkstock27.07 03:21   MIGnews.com

Киберхондрия – новая болезнь современных людей

Киберхондрия – склонность к постоянному поиску у себя различных симптомов, поражает все большее количество людей. Американские ученые отмечают, что с каждым годом количество таких людей растет.

Так, "киберхондрики" тратят большинство своего времени на поиски информации о якобы существующих у них болезнях в интернете, сами себе ставят диагнозы и потом впадают в депрессии по данному поводу.

Специалисты заявили, что киберхондрия заставляет нервничать людей даже после просмотра весьма сомнительных сайтов, находя там любую информацию о болезнях, даже если она весьма сомнительного качества.

Исследователи заметили, что данному отклонению подвержены не только ипохондрики и склонные к депрессии люди. Вполне успешные и полностью здоровые люди начинают искать у себя несуществующие болезни с помощью интернета, накручивают себя еще больше, и таким образом ставят себе "диагноз".

А затем испытывают еще больший стресс, поскольку начинают подсчитывать сумму для лечения, переживают о потере трудоспособности и т.д.

Исследователи отмечают, что киберхондрия начинает приобретать масштабы эпидемии, в то же время сотни тысяч людей, которые действительно нуждаются в медицинской помощи и лечении, просто игнорируют свои проблемы со здоровьем.

Медики советуют не впадать в панику при появлении каких-либо симптомов: если вы во что бы то ни стало хотите найти информацию в интернете, то искать ее нужно на специальных медицинских сайтах, которые являются по сути интернет-филиалами клиник и больниц и имеют соответствующую квалификацию.
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