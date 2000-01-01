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Орен Зариф: проблемы с сердцем – улучшение с первого сеанса 27.09 13:06   MIGnews.com

Орен Зариф: проблемы с сердцем – улучшение с первого сеанса

Ежедневно Орен Зариф лечит десятки людей, вот уже на протяжении двадцати лет, он принимается за самые сложные случаи, твердо уверенный в том, что нет неизлечимых болезней. Целитель пользуется собственным методом лечения – психокинезом, который основан на учении доктора Джозефа Мерфи (автора книги «Сила вашего подсознания»). Именно в этой книге автор рассказывает про собственные силы организма, которые способны излечить любую болезнь.
Болезни сердца – не приговор.

Цви из Рамат-Гана давно страдал от сердечной недостаточности, в последние годы самочувствие резко ухудшилось, а лечащий врач не смог оказать необходимую помощь.

«Я не мог даже подняться на второй этаж без передышки, пропал аппетит, упал вес и мне все время хотелось только спать. Я не хотел ни двигаться, ни говорить, даже открыть глаза было испытанием. В один из дней я понял, что нужно что-то делать с этим – не в моих правилах опускать руки, даже несмотря на то, что правая почти перестала работать.

Я видел информацию о целителе в газетах несколько раз и решил, что пора попробовать излечиться силами подсознания. Орен Зариф встретил меня, осмотрел и назначил курс лечения. Безболезненно пошевелил пальцами я уже после первого сеанса, а дальше все становилось только лучше.
Теперь я могу выходить на прогулки и снова вожу машину, Орен Зариф вернул меня к нормальной жизни, и я просто не могу передать, как сильно я ему благодарен.»

Многие люди были у Орена Зарифа, и их жизни изменились незамедлительно. Вы тоже можете начать новую жизнь. Обратитесь к Орену Зарифу и вернитесь к своей жизни, проводите время с семей и друзьями, приступайте к работе с новыми силами и будьте счастливы.

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звоните: 03-6248586

https://www.youtube.com/watch?v=gMV6axfJ2Q8
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