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Раскрыта тайна о страшном вреде зубных щеток | Фото: Thinkstock28.10 01:28   MIGnews.com

Раскрыта тайна о страшном вреде зубных щеток

Американские ученые рассказали о серьезном вреде зубных щеток. Специалисты из Массачусетского университета провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что после чистки зубов на щетинках зубных щеток еще долгое время остаются молекулы триклозана, содержащихся в зубной пасте.

Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

Ученые установили, что после одной чистки зубов молекулы триклозана сохраняются на щетке в течение 14 дней.

Таким образом, люди, пользующиеся зубными щетками, подвергаются действию триклозана в неконтролируемых дозах, что может нанести вред их здоровью.

Ранее исследователи установили, что триклозан разрушает гормоны, а также вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам и способствует возникновению супербактерий, которых невозможно уничтожить.

Пока точно не установлено, как именно триклозан воздействует на здоровье человека и окружающую среду, но есть данные, что попадая в реки и озера со сточными водами, эти молекулы оказывают пагубное воздействие на рыб.
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