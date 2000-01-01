28.10 01:28 MIGnews.com

Раскрыта тайна о страшном вреде зубных щеток

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Американские ученые рассказали о серьезном вреде зубных щеток. Специалисты из Массачусетского университета провели исследование, в ходе которого они обнаружили, что после чистки зубов на щетинках зубных щеток еще долгое время остаются молекулы триклозана, содержащихся в зубной пасте.Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.Ученые установили, что после одной чистки зубов молекулы триклозана сохраняются на щетке в течение 14 дней.Таким образом, люди, пользующиеся зубными щетками, подвергаются действию триклозана в неконтролируемых дозах, что может нанести вред их здоровью.Ранее исследователи установили, что триклозан разрушает гормоны, а также вырабатывает устойчивость организма к антибиотикам и способствует возникновению супербактерий, которых невозможно уничтожить.Пока точно не установлено, как именно триклозан воздействует на здоровье человека и окружающую среду, но есть данные, что попадая в реки и озера со сточными водами, эти молекулы оказывают пагубное воздействие на рыб.