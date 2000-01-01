28.10 02:17 MIGnews.com

Диетологи назвали самый опасный для фигуры возраст

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Британские диетологи назвали самый опасный для фигуры возраст. Сотрудники британской диетической компании Forza Supplements провели исследования с участием тысячи человек.Специалисты проанализировали данные добровольцев с учетом изменения их веса, питания, отношений с партнером и количества времени, проводимого на работе.Результаты исследования показали, что наиболее опасный возраст у женщин с точки зрения набора лишних килограммов – 35-40 лет, у мужчин – 40-45, а пик приходится на 38 лет и 44 года, соответственно.Отмечается, что 34% представительниц прекрасного пола набирают вес после рождения детей, 32% — после замужества. Они отметили, что стали больше есть по вечерам. А вот 22% мужчин набрали вес после развода, который стал для них стрессом.Но самым значимым фактором набора веса у мужчин является карьера. 36% мужчин растолстели, так как во время продвижения по карьерной лестнице забыли о спорте и переживали стресс.