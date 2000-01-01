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Американцы испытывают пластырь от гриппа | Фото: Thinkstock28.06 23:27   MIGnews.com

Американцы испытывают пластырь от гриппа

В США прошел первый этап клинических испытаний пластыря с вакциной против гриппа, который в будущем может заменить традиционные уколы. Изобретение ученых из университета штата Джорджия и университета Эмори может появиться в продаже в США через несколько лет.

Пластырь содержит капсулу с вакциной - а на той его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются.

По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся.

Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях - его не надо класть в холодильник. Еще одно преимущество пластыря - отсутствие боли при вакцинации.
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