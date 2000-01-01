29.06 00:26 MIGnews.com

Ученые: Молочные продукты предотвращают инсульт

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Ученые уверяют, что молоко и всевозможные соевые добавки способны снизить риск повышения артериального и кровеносного давления. По сравнению с другими биологически активными добавками эти продукты гораздо полезнее и эффективнее, а также содержат только натуральные компоненты и минералы, которые оказывают положительное влияние на весь организм.Результаты исследования позволяют предположить, что если частично заменить рафинированные углеводы на продукты с высоким содержанием белка, например молоко, то это поможет избежать возникновения проблем с артериальным давлением.Клинические испытания показали, что молочный белок способствует понижению кровеносного давления. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие, как мужчины, так и женщины, страдающие от пониженного или повышенного давления.В течение некоторого времени они могли пить или употреблять в пищу продукты, содержащие молочный белок. Через несколько недель артериальное давление у многих стало ниже, что снизило нагрузку на сердце. Поэтому эффективность употребления таких продуктов питания в рацион доказана, утверждают эксперты.