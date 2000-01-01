29.07 07:12 MIGnews.com

Неудобная статистика

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На состоявшемся в среду, 19 июля, заседании комиссии кнессета по труду и здравоохранению, министр здравоохранения Яков Лицман должен был представить годовой отчет касательно курения в Израиле. Несмотря на то, что отчет, фактически, уже был опубликован министерством здравоохранения 1-го июня, Лицман отказался представить его на заседании комиссии.Публикация отчета Минздравом в начале июня не осталась незамеченной, так как, впервые за долгие годы, он указал на рост числа курильщиков в Израиле. В 2016 году среди израильтян в возрасте 21 год и старше курили 22,5%, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Среди мужчин в Израиле курят 31,1%, что является чрезвычайно высоким показателем по сравнению с процентом курящих мужчин в странах Евросоюза (25,6%).Уже в начале заседания министр здравоохранения Лицман заявил, что не намерен представить годовой отчет на заседании комиссии, несмотря на то, что презентация была запланирована заранее. Министр заявил, что есть сомнения относительно данных в отчете, и на данный момент неизвестно, когда отчет будет представлен. Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов поддержал своего министра заявив, что "есть необъяснимый и нелогичный рост числа курящих в Израиле в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Мы предпочитаем провести дополнительный анализ данных".Лицман и Бар Симан Тов заявили на заседании комиссии, что —несмотря на заявления и слухи — они намерены ужесточить ограничения на курение в общественных местах и отменить разрешенные зоны для курения в ресторанах, больницах, домах престарелых, парковках, спортивных учреждениях, зоопарках и тому подобное. Они также пообещали резко ограничить рекламу табачных изделий и задействовать инспекторов Минздрава, которые будут отслеживать соблюдение закона об ограничении курения в общественных местах.Членов комиссии Кнессета обещания министра не впечатлили. Его обвинили в бездействии на протяжении последних двух лет и в замораживании всех законопроектов, направленных на ограничение курения. Министр здравоохранения Лицман известен своим "мягким" отношением к производителям табачных изделий. Именно он требовал дать особый статус электронным сигаретами и даже после вмешательства СМИ пошел навстречу производителю Philip Morris с его электронной сигаретой Iqos.