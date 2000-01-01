29.09 02:36 MIGnews.com

Ученые рассказали, каким должен быть идеальный завтрак

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские ученые заявили, что от того, чем завтракает человек зависит очень многое — и его бодрость в течение дня и его настроение и обмен веществ.Правильный завтрак может сделать день удачным, а может наоборот, сказаться на нем негативно.Последние тесты показали, что лучше всего начинать свой день с традиционного английского завтрака — овсяной каши. Именно этот продукт идеально подходит для утра.Экспертами в сфере правильного питания овсяная каша была названа одним из самых здоровых, а также полезных завтраков.Как известно, овёс является источником сложных углеводов, минералов, витаминов. Таким образом, человек получает множество полезных и необходимых веществ, которые нужны для правильной работы желудка, кишечника и обмена веществ. Также это хорошо питает мозг, которому требуются углеводы для быстрой работы.В своем составе данная каша не содержит сахаров, а также жиров, которые могут негативно влиять на работу организма, на состояние сосудов и других органов человеческого тела. А также исследования обычной каши показали, что этот продукт богат на такие полезные вещества, как кальций, калий, марганец, медь, железо.Для того, чтобы сделать завтрак еще полезнее и вкуснее ученые советуют добавлять в кашу фрукты, орехи, масло.