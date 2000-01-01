29.07 23:31 MIGnews.com

Тяжелое одеяло улучшает сон и уменьшает стресс

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Исследователи из США пришли к выводу, что тяжелое одеяло улучшает сон и уменьшает стресс, снимает беспокойство и повышает уровень общего психологического здоровья.Ученые отмечают, что положительно на человека влияет эффект "глубокого нажатия".В американском журнале Futurism была опубликована статья о проблемах сна у граждан США. По статистическим данным, каждый десятый житель страны страдает от расстройства сна.Около 18 % американцев страдают от тревожных расстройств.Специалисты уверены, что с этими проблемами может помочь справиться тяжёлое одеяло (ощутимое по весу).Результаты исследований показали, что укрываясь тяжёлым одеялом, человек испытывает так называемый эффект "глубокого нажатия" (вес одеяла действует на определённые точки на теле), при котором происходит расслабление нервной системы за счёт увеличения выработки организмом серотонина и мелатонина, и уменьшения количества кортизола.При этом улучшается качество сна, снижается уровень стресса и беспокойства, укрепляется психическое здоровье.