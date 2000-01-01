Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ученые назвали ягоду, восстанавливающую микрофлору кишечника | Фото: Thinkstock30.07 01:33   MIGnews.com

Ученые назвали ягоду, восстанавливающую микрофлору кишечника

Британские ученые установили, что восстановить баланс микрофлоры кишечника, поможет клюква. Как известно, эту ягоду давно используют для профилактики рака и заболеваний ЖКТ.

Результаты исследования показали, что полезные вещества, содержащиеся в клюкве, помогают останавливать процессы брожения и гниения, убивают микробов, удаляют из организма токсины и тяжелые металлы.

Кроме того, эта ягода позволяет нормализовать нормальную микрофлору кишечника.

Ученые рекомендуют употреблять клюкву для нормализации микрофлоры кишечника, так как микроорганизмы влияют не только на пищеварение, но и на множество других процессов и органов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:41
"Странный" продукт набирает популярность среди американцев
23:31
Тяжелое одеяло улучшает сон и уменьшает стресс
22:22
В сети попал трейлер с Трампом в "роли" российского флага  
21:27
Рамзан Кадыров готов променять Чечню на Аль-Аксу
20:52
Иорданский эксперт, осуждая Израиль, забыл надеть штаны  
20:17
В Шотландии судят мужчину, научившего мопса "зиговать"  
19:50
Осужденный блогер Лапшин просит экстрадировать его в Израиль
18:53
Рейд ЦАХАЛ на "станцию ненависти" в Рамалле
16:54
Анализы показали, что Аббас в отличном состоянии
16:25
Израиль может лишить Amnesty International налоговых льгот
15:48
Полиция Гамбурга заранее знала об исламисте из супермаркета
15:03
Самолет при посадке обезглавил оленя
14:32
Иран продолжит разработку ракетной программы
13:33
Абу Мазена госпитализировали
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus