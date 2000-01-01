30.07 01:33 MIGnews.com

Ученые назвали ягоду, восстанавливающую микрофлору кишечника

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Британские ученые установили, что восстановить баланс микрофлоры кишечника, поможет клюква. Как известно, эту ягоду давно используют для профилактики рака и заболеваний ЖКТ.Результаты исследования показали, что полезные вещества, содержащиеся в клюкве, помогают останавливать процессы брожения и гниения, убивают микробов, удаляют из организма токсины и тяжелые металлы.Кроме того, эта ягода позволяет нормализовать нормальную микрофлору кишечника.Ученые рекомендуют употреблять клюкву для нормализации микрофлоры кишечника, так как микроорганизмы влияют не только на пищеварение, но и на множество других процессов и органов.