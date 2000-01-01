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Ученые научились замедлять старение мышей | Фото: Thinkstock30.07 03:57   MIGnews.com

Ученые научились замедлять старение мышей

Группа ученых под руководством профессора Медицинского колледжа Альбера Эйнштейна в Нью-Йорке Доншенга Кая обнаружила, что чем старше мышь, тем меньше в ее гипоталамусе стволовых клеток. Вживление стволовых клеток в мозг лабораторных мышей помогло увеличить продолжительность их жизни, сообщает "Би-би-си".

С уменьшением количества стволовых клеток у мышей ухудшалась память и мышечная сила, они умирали чаще остальных мышей того же возраста (в рамках исследования рассматривали именно особей среднего возраста). Когда мышам подсаживали в гипоталамус стволовые клетки, взятые из гипоталамуса молодых мышей, спустя несколько месяцев их когнитивные и физические качества начинали опережать те же качества их одногодок. Продолжительность жизни таких мышей увеличивалась в среднем на 10%.

Ученые обнаружили, что исследуемые стволовые клетки выделяли в спинномозговую жидкость экзосомы - внеклеточные пузырьки, которые несут в себе рибонуклеиновые кислоты и влияют на экспрессию генов.

Исследователи взяли экзосомы отдельно и вживили их в мозг подопытных мышей, и у них также произошло замедление потери памяти и мышечной силы.

Хотя эти наблюдения вносят большой вклад в изучение противодействия старению, до применения технологии на человеке (если она вообще сработает для него) еще очень далеко.
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