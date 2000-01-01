01.07 01:26 MIGnews.com

Ученые назвали продукты, вызывающие сильную жажду

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Итальянские диетологи составили список продуктов, которые вызывают сильную жажду. Специалисты рекомендуют исключить представленные продукты из своего летнего рациона.Так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду. Именно поэтому они не подходят для утоления жажды, а наоборот.Следом за сладкими напитками идут усилители вкуса. Они входят в состав соусов карри, супов и продуктов быстрого приготовления вроде лапши. Хотя усилители вкуса улучшают вкусовые качества блюд, они содержат много опасного для здоровья натрия.Чрезмерное увлечение усилителями вкуса и бульонными кубиками может стать причиной обезвоживания и сильнейшей жажды.На третьем месте расположился кофеин. Кофе и другие напитки с кофеином являются диуретиками. Это значит, что они могут вызвать обезвоженность. Нормой считается 2 чашки кофе или 200 мг кофеина в день. Но если вы при этом пьете мало воды, диетологи советуют вообще отказаться от кофе.Второе место досталось соевому соусу. Даже в маленьких дозах он может стать причиной обезвоживания. Этот продукт может нарушить баланс электролитов, что чревато избыточным количеством натрия в крови.В летнее время диетологи рекомендуют отказаться от соленых продуктов. Соль входит в состав большинства магазинных продуктов, так как она является консервантом. Но во время употребления соленой пищи организм сигнализирует мозгу о том, что вы испытываете жажду. Этот сигнал возникает потому, что соль выводит из клеток воду. На время откажитесь от употребления маринада, консервов, фаст-фуда и соусов.