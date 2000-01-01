Ученые назвали продукты, вызывающие сильную жажду

Итальянские диетологи составили список продуктов, которые вызывают сильную жажду. Специалисты рекомендуют исключить представленные продукты из своего летнего рациона.
Так, пятое место достается сладким газированным напиткам. Сладкие газированные напитки и фруктовые соки, а также лимонный сок с сахаром отправляют в мозг сигнал, что вы испытываете жажду. Именно поэтому они не подходят для утоления жажды, а наоборот.
Следом за сладкими напитками идут усилители вкуса. Они входят в состав соусов карри, супов и продуктов быстрого приготовления вроде лапши. Хотя усилители вкуса улучшают вкусовые качества блюд, они содержат много опасного для здоровья натрия.
Чрезмерное увлечение усилителями вкуса и бульонными кубиками может стать причиной обезвоживания и сильнейшей жажды.
На третьем месте расположился кофеин. Кофе и другие напитки с кофеином являются диуретиками. Это значит, что они могут вызвать обезвоженность. Нормой считается 2 чашки кофе или 200 мг кофеина в день. Но если вы при этом пьете мало воды, диетологи советуют вообще отказаться от кофе.
Второе место досталось соевому соусу. Даже в маленьких дозах он может стать причиной обезвоживания. Этот продукт может нарушить баланс электролитов, что чревато избыточным количеством натрия в крови.
В летнее время диетологи рекомендуют отказаться от соленых продуктов. Соль входит в состав большинства магазинных продуктов, так как она является консервантом. Но во время употребления соленой пищи организм сигнализирует мозгу о том, что вы испытываете жажду. Этот сигнал возникает потому, что соль выводит из клеток воду. На время откажитесь от употребления маринада, консервов, фаст-фуда и соусов.