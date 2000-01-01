30.07 22:21 MIGnews.com

Ученые назвали специю, убивающую раковые клетки

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Американские исследователи выяснили, что наночастицы, которые содержат в себе спекулярную куркуму, могут стать компонентом, способным вылечить нейробластому.К такому выводу пришли ученые из Университета Центральной Флориды, как сообщает издание Express.co.uk.Отмечается, что этот вид рака атакует, как правило, детей. Редкая опухоль развивается в основном у детей младше 5 лет.Антираковые свойства куркумы известны давно, однако впервые это растение было использовано в сочетании с наночастицами."Исследование демонстрирует новый метод лечения злокачественной опухоли без токсичной агрессивной терапии, которая может нести отдаленные последствия для здоровья пациента", - заявила ведущий автор исследования Тамара Дж. Уэстморленд.При этом, как отмечают специалисты, обогащенные куркумой наночастицы практически не влияют на здоровые клетки организма.Нейробластома, как правило, начинается в области почек. Эта форма рака нередко устойчива к традиционным препаратам и часто рецидивирует.