Ученые назвали специю, убивающую раковые клетки

Американские исследователи выяснили, что наночастицы, которые содержат в себе спекулярную куркуму, могут стать компонентом, способным вылечить нейробластому.
К такому выводу пришли ученые из Университета Центральной Флориды, как сообщает издание Express.co.uk.
Отмечается, что этот вид рака атакует, как правило, детей. Редкая опухоль развивается в основном у детей младше 5 лет.
Антираковые свойства куркумы известны давно, однако впервые это растение было использовано в сочетании с наночастицами.
"Исследование демонстрирует новый метод лечения злокачественной опухоли без токсичной агрессивной терапии, которая может нести отдаленные последствия для здоровья пациента", - заявила ведущий автор исследования Тамара Дж. Уэстморленд.
При этом, как отмечают специалисты, обогащенные куркумой наночастицы практически не влияют на здоровые клетки организма.
Нейробластома, как правило, начинается в области почек. Эта форма рака нередко устойчива к традиционным препаратам и часто рецидивирует.