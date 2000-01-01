Ученые: хотите похудеть – играйте в компьютерные игры
Британские ученые пришли к выводу, что компьютерные игры помогут некоторым людям взять под контроль тягу к нездоровой пище.
Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты из Эксетерского университета провели небольшое исследование.
Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала Appetite.
В эксперименте приняли участие 44 добровольца.
Большинство участников имели избыточный вес, и рассказали, что до эксперимента ели калорийные блюда. Суть исследования заключалась в том, что если доброволец хотел съесть вредную пищу, то он просто должен был играть в компьютерные игры.
"Участники исследования потеряли немного веса и полгода после его завершения потребляли значительно меньше калорий, чем до него", — говорится в исследовании.
Доктор Наталья Лоуренс из Эксетерского университета заявила, что игры могут изменить пищевое поведение группы, но добавляет, что исследования пока находится на начальном этапе.