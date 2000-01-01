31.07 02:19 MIGnews.com

Ученые: хотите похудеть – играйте в компьютерные игры

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Британские ученые пришли к выводу, что компьютерные игры помогут некоторым людям взять под контроль тягу к нездоровой пище.Прежде чем подтвердить свою гипотезу специалисты из Эксетерского университета провели небольшое исследование.Результаты исследования были опубликованы на страницах журнала Appetite.В эксперименте приняли участие 44 добровольца.Большинство участников имели избыточный вес, и рассказали, что до эксперимента ели калорийные блюда. Суть исследования заключалась в том, что если доброволец хотел съесть вредную пищу, то он просто должен был играть в компьютерные игры."Участники исследования потеряли немного веса и полгода после его завершения потребляли значительно меньше калорий, чем до него", — говорится в исследовании.Доктор Наталья Лоуренс из Эксетерского университета заявила, что игры могут изменить пищевое поведение группы, но добавляет, что исследования пока находится на начальном этапе.