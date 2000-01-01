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Алкоголь снижает риск диабета | Фото: Thinkstock01.08 03:47   MIGnews.com

Алкоголь снижает риск диабета

Регулярное употребление алкоголя в значительной степени снижает риск развития диабета, выяснили ученые из Университета Южной Дании. Исследование опубликовано в журнале Diabetologia.

Проанализировав данные о более чем 70 тысяч людей, употребляющих алкоголь, исследователи установили, что умеренные дозы алкоголя три-четыре раза в неделю связаны со снижением риска диабета на 27% у мужчин и 32% у женщин.

Наибольшим эффектом обладает вино – вероятно, его химический состав способен нормализовать уровень сахара в крови. А вот от джина и других крепких напитков ученые рекомендовали женщинам воздержаться – они повышают риск развития диабета на 83%. Зато пиво не влияет на риск, а у мужчин понижает его на 21%.

Ученые отмечают, что необходимы дальнейшие исследования, которые помогут разобраться в биологическом механизме влияния алкоголя на риск развития диабета.
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