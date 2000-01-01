31.12 23:16 MIGnews.com

Ученые рассказали, как похудеть без физических упражнений

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Исследователи из Азии рассказали, как быстро похудеть и без физических упражнений. Специалисты из Наньянского технологического университета в Сингапуре разработали способ потерять до 30% веса.Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.Сообщается, что ученые создали особый пластырь с многочисленными микроиглами, каждая из которых тоньше человеческого волоса.В иглах содержится препарат, превращающий энергосберегающий белый жир в энергосжигающий бурый. Испытания на мышах показали, что потеря веса начинается на пятый день ношения пластыря.