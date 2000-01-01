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Найдена уникальная 2700-летняя печать правителя Иерусалима | Фото:02.01 06:27   MIGnews.com

Найдена уникальная 2700-летняя печать правителя Иерусалима

Израильские археологи в ходе раскопок около Стены Плача обнаружили глиняную печать, принадлежавшую 2700 лет назад правителю Иерусалима.

Об этом в понедельник, 1 января сообщает Reuters со ссылкой на Управление древностей Израиля.

По словам руководителя археологической экспедиции, в библейских первоисточниках (то есть в ТАНАХе) упоминаются два правителя города Иерусалима, и открытие доказывает, что такой чиновник действительно существовал в городе 2700 лет назад.

Печать представляет собой глиняный овал (13х15 мм) толщиной 2-3 мм, на котором выдавлены изображения двух мужчин в длинной полосатой одежде, приветствующих друг друга поднятыми руками.

Надпись на печати была расшифрована учеными как "принадлежит правителю Иерусалима".

По словам исследователей, эта находка датируется VII-VI веками до н.э., то есть поздним периодом Первого Храма. В Управлении древностей отмечают, что "правители Иерусалима" (другие варианты перевода – градоначальники, губернаторы) дважды упомянуты в Торе. Так именуют Иеошуа, правившего Иерусалимом в царствование Езекии (VIII век до н.э), и Маасея, правившего Иерусалимом в царствование Иосии (VII век до н.э).

Обнаружил печать археолог Шимон Коэн во время просеивания почвы на руинах строения, датируемого поздним периодом Первого Храма. Это строение находилось примерно в 100 метрах к западу от западной стены Храма (Стены Плача). В нем, очевидно, могли жить высокопоставленные чиновники, отмечает издание.

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