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Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса | Фото:02.01 01:47   MIGnews.com

Новогоднее шоу в Дубае установило рекорд Гиннесса

В новогоднюю ночь Дубай поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу.

Шоу Light Up 2018 прошло у самого высокого сооружения в мире – башни Бурдж Халифа. На самой башне был запущен отсчет времени до наступления нового, 2018 года. Затем зрители наблюдали музыкальные лазерные проекции. Шоу длилось в течение примерно семи минут. Завершилось оно проекцией огромного парящего сокола.

Рекорд будет внесен в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году. Площадь лазерной проекции тогда составила более 46 тысяч квадратных метров. Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.
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