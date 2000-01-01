02.01 05:29 MIGnews.com

Выпустили серию вин по "Властелину колец"

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Для всех совершеннолетних любителей творчества Джона Толкиена, и в частности известнейшего фильма "Властелин Колец" появилась хорошая новость.На прилавках появится эксклюзивное вино, которое выпустила американская кинокомпания Warner Bros.Голливудская корпорация заключила договор с частной винодельческой компанией Lot18 о создании ограниченной серии из четырех вин, которые назвали в честь героев саги - "Арагорн", "Галадриэль", "Гэндальф" и "Фродо".На этикетках от вина изображены известные почитателя фильма места из вселенной "Властелина колец".Вино сделано из сортов винограда Мерло, Каберне-фран, Мальбек, Зинфандель и Пино-нуар. Они были разлиты в 2015-2016 годах. В каждой серии вин будет выпущено по шесть тысяч бутылок.