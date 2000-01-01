02.01 04:19 MIGnews.com

Американские ученые рассказали о продукте, вызывающем рак

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Ученые на всех континентах уже далеко не первый год пытаются выявить причины возникновения раковых клеток.На днях американские диетологи озвучили утверждение, что одно из основных гастрономических пристрастий американцев - “джанк-фуд” хот-дог вызывает рак.Это вызвано низким качеством сосисок, ввиду использования при их производстве разных видов мяса: курицы, говядины и свинины, а кроме того - добавлением других “секретных” ингредиентов. Таких как жир, кожа, когти и ножки, а также огромное количество добавок, таких как соль, глутамат натрия, кукурузный сироп, предназначенных для усиления вкуса.