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Американские ученые рассказали о продукте, вызывающем рак | Фото: Thinkstock02.01 04:19   MIGnews.com

Американские ученые рассказали о продукте, вызывающем рак

Ученые на всех континентах уже далеко не первый год пытаются выявить причины возникновения раковых клеток.

На днях американские диетологи озвучили утверждение, что одно из основных гастрономических пристрастий американцев - “джанк-фуд” хот-дог вызывает рак.

Это вызвано низким качеством сосисок, ввиду использования при их производстве разных видов мяса: курицы, говядины и свинины, а кроме того - добавлением других “секретных” ингредиентов. Таких как жир, кожа, когти и ножки, а также огромное количество добавок, таких как соль, глутамат натрия, кукурузный сироп, предназначенных для усиления вкуса.
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