01.07 16:59 MIGnews.com

Квентин Тарантино обручился с израильтянкой

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Если еще недавно заголовки американских таблоидов воспевали триумф в Голливуде Галь Гадот и фильма "Чудо-Женщина", где она исполнила главную роль, то сегодня в центре внимания уже другая израильтянка.Дочь израильского исполнителя и песенника Цвики Пик, певица, модель и просто красавица Даниэла Пик обручилась с известным голливудским режиссером Квентином Трантино. Сама Пик подтвердила данную информацию в интервью Ynet."Да, это правда. Мы очень счастливы и взволнованы", - сказала она.Пара познакомилась в 2009 году, когда Тарантино приехал в Израиль в рамках промо-кампании своей ленты "Бесславные ублюдки". С тех пор они несколько раз сходились и расходились, но теперь, очевидно, их страсти поутихли.Стоит отметить, что Квентин Тарантино достаточно неплохо знаком с Израилем – в последний раз он вместе с Пик посещал Еврейское государство в январе этого года, а в прошлом июле он был почетным гостем 33-го Иерусалимского кинофестиваля.