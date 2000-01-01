Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












01.07 16:59   MIGnews.com

Квентин Тарантино обручился с израильтянкой

Если еще недавно заголовки американских таблоидов воспевали триумф в Голливуде Галь Гадот и фильма "Чудо-Женщина", где она исполнила главную роль, то сегодня в центре внимания уже другая израильтянка.

Дочь израильского исполнителя и песенника Цвики Пик, певица, модель и просто красавица Даниэла Пик обручилась с известным голливудским режиссером Квентином Трантино. Сама Пик подтвердила данную информацию в интервью Ynet.

"Да, это правда. Мы очень счастливы и взволнованы", - сказала она.

Пара познакомилась в 2009 году, когда Тарантино приехал в Израиль в рамках промо-кампании своей ленты "Бесславные ублюдки". С тех пор они несколько раз сходились и расходились, но теперь, очевидно, их страсти поутихли.

Стоит отметить, что Квентин Тарантино достаточно неплохо знаком с Израилем – в последний раз он вместе с Пик посещал Еврейское государство в январе этого года, а в прошлом июле он был почетным гостем 33-го Иерусалимского кинофестиваля.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
11 палестинцев перебежали из Газы в ISIS на Синае
15:43
Арестован палестинец, готовивший теракты в Ливане
15:06
ЦАХАЛ совершенствует беспилотник Skylark
14:52
Катар: о закрытии американской базы не может быть и речи
14:05
Эрель Марголит знает о подлодках и Биби больше, чем полиция
13:44
Сирия: США пытаются оправдать агрессию против нас
13:08
Солист Radiohead отменил бронирование в отеле Дан Тель-Авив
12:41
Израиль: полицейский помог солдат-насильникам
12:04
В Хайфе пришвартовался гигантский американский авианосец
11:38
ООН: Армия и мятежники должны покинуть Голаны
11:03
Прокуратура - не против досрочного освобождения Ольмерта
10:23
В Израиль пришла жара
10:08
Израиль построит трубу для отбросов из Газы
09:41
Гиват Ольга: родители мучили младенца
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus