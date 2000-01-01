01.08 17:36 MIGnews.com

Рекордное число евреев посетило Храмовую гору

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Офер Беркович, заместитель мэра Иерусалима обратился в полицию с просьбой оставить открытой Храмовую гору для евреев в течение дополнительного часа.Во вторник, 1 августа, рекордное число евреев, а именно 1263 человека поднялись на гору чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов.В своем письме, направленном иерусалимской полиции, Беркович написал:"Евреи со всей страны, получившие разрешение от своих раввинов, поднялись на Храмовую гору в этот день, который наибольшим образом символизирует потерю самого священного места для евреев".Он добавил: "Непостижимо, что люди, которые торопились и ждали с самого утра, чтобы взойти на гору, в конечном итоге возвращались домой, не будучи допущенными ко входу. Я призываю израильскую полицию проявить сострадание и терпимость сегодня на Тиша бе-Ав и продлить время посещения евреев еще на час".