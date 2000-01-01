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Рекордное число евреев посетило Храмовую гору | Фото: Thinkstock01.08 17:36   MIGnews.com

Рекордное число евреев посетило Храмовую гору

Офер Беркович, заместитель мэра Иерусалима обратился в полицию с просьбой оставить открытой Храмовую гору для евреев в течение дополнительного часа.

Во вторник, 1 августа, рекордное число евреев, а именно 1263 человека поднялись на гору чтобы отметить разрушение Первого и Второго Храмов.

В своем письме, направленном иерусалимской полиции, Беркович написал:

"Евреи со всей страны, получившие разрешение от своих раввинов, поднялись на Храмовую гору в этот день, который наибольшим образом символизирует потерю самого священного места для евреев".

Он добавил: "Непостижимо, что люди, которые торопились и ждали с самого утра, чтобы взойти на гору, в конечном итоге возвращались домой, не будучи допущенными ко входу. Я призываю израильскую полицию проявить сострадание и терпимость сегодня на Тиша бе-Ав и продлить время посещения евреев еще на час".
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