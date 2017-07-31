01.08 18:47 MIGnews.com
Мадонна оплакала разрушение храмов в своем Instagram
Поп-певица Мадонна опубликовала пост в своем Instagram в честь Тиша бе-Ав – национального дня траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй храмы.
Во вторник, 1 августа, исполнительница написала: "Девятое ава [Тиша бе-Ав]. Это день, чтобы остаться дома. Залечь на дно. Сохранить молчание".
Таким образом, Мадонна решила присоединиться к евреям со всего мира, которые оплакивают разрушение двух храмов в Иерусалиме.
День девятого ава отмечен трагическими событиями на протяжении всей еврейской истории. Эта дата стала в глазах евреев символом всех преследований и несчастий, выпавших на долю еврейского народа.
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