Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







instagram.com 01.08 18:47   MIGnews.com

Мадонна оплакала разрушение храмов в своем Instagram

Поп-певица Мадонна опубликовала пост в своем Instagram в честь Тиша бе-Ав – национального дня траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй храмы.


9th of Av. 🦁😱This is a Day to stay inside. 💤💤💤lay low. ⛱ Keep Quiet😷 🙏🏻.

Публикация от Madonna (@madonna)




Во вторник, 1 августа, исполнительница написала: "Девятое ава [Тиша бе-Ав]. Это день, чтобы остаться дома. Залечь на дно. Сохранить молчание".

Таким образом, Мадонна решила присоединиться к евреям со всего мира, которые оплакивают разрушение двух храмов в Иерусалиме.

День девятого ава отмечен трагическими событиями на протяжении всей еврейской истории. Эта дата стала в глазах евреев символом всех преследований и несчастий, выпавших на долю еврейского народа.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:58
СМИ: Турция и Катар проводят совместные военные учения
17:57
Польша обвинила СССР в сговоре с нацистской Германией
17:36
Рекордное число евреев посетило Храмовую гору
16:43
Храмовая гора: евреи подрались с мусульманином
15:39
В Мособлсуде убиты трое обвиняемых по делу банды GTA
15:03
Россия - один из приоритетных партнеров
14:39
Из аль-Аксы похитили важные документы Вакфа
14:01
Пальба в больнице Дженина: пациент хочет перевода в Израиль  
13:54
Мерец требует у БАГАЦ закрыть программу адвоката Азарии
13:16
Храмовая Гора: полицейский применил шокер против еврея  
13:01
Тиша бе-Ав: Еврейку силой вывели с Храмовой Горы  
12:12
США заявили об "необычной активности" подлодок КНДР
11:56
Адвокат Азарии извинился перед Айзенкотом
11:41
Таксист госпитализирован после драки в аэропорту Бен-Гурион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus