01.08 18:47 MIGnews.com

Мадонна оплакала разрушение храмов в своем Instagram

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Поп-певица Мадонна опубликовала пост в своем Instagram в честь Тиша бе-Ав – национального дня траура еврейского народа, когда были разрушены Первый и Второй храмы.Во вторник, 1 августа, исполнительница написала: "Девятое ава [Тиша бе-Ав]. Это день, чтобы остаться дома. Залечь на дно. Сохранить молчание".Таким образом, Мадонна решила присоединиться к евреям со всего мира, которые оплакивают разрушение двух храмов в Иерусалиме.День девятого ава отмечен трагическими событиями на протяжении всей еврейской истории. Эта дата стала в глазах евреев символом всех преследований и несчастий, выпавших на долю еврейского народа.