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02.08 04:44   MIGnews.com

Голливудский актер пожертвует миллионы на сирийские школы

Актер Джордж Клуни и его супруга Амалия объявили в понедельник о намерении выделить $2,25 млн на развитие семи школ для трех тысяч детей сирийских беженцев, проживающих в Ливане. Об этом сообщается на официальном сайте фонда семьи Клуни.

"Мы не можем позволить себе потерять целое поколение только потому, что им не повезло родиться в неподходящее время и в неподходящем месте, - говорится в заявлении Клуни, у которого недавно родились близнецы. - Тысячи молодых сирийцев рискуют никогда не стать полноценной частью нашего общества. Школьное образование поможет им изменить свою жизнь".

Помимо фонда семьи Клуни за справедливость, в проекте участвуют компании Google и HP, которые обеспечат технологическое оснащение учебных заведений. Общий объем выделяемых средств составит более $3 млн.

В заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который курирует проект, отмечается, что ливанская сторона уже оценила намерения звезды Голливуда. Министр образования страны Марван Хамаде заявил, что Бейрут "глубоко признателен" семье Клуни за этот шаг, передает ТАСС.
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