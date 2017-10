Start.ru: видеосервис лучших российских фильмов в Израиле

01.10 10:59 MIGnews.com

Российский производитель кино, сериалов и телепрограмм Yellow, Black and White (YBW) запускает новый видеосервис START , в который уже проинвестировал 1 миллиард рублей (61 млн шекелей). Его запуск запланирован на октябрь 2017 г. Сервис ориентирован на русскоязычных зрителей за рубежом, в основном из Израиля, Канады, США и Германии. Совокупная численность аудитории оценивается в 78 млн. человек. START это новый видеосервис от известной продюсерской компаний "Yellow, Black and White", обладающей огромным опытом в создании телепрограмм, сериалов и кинофильмов для СТС, Первого канала, России-1, НТВ и других каналов. Наиболее известные проекты компании - сериалы "Кухня" и "Отель Элеон", юмористическое шоу "Уральские пельмени", сериалы "Крыша мира", "Как я стал русским", "Последний из Магикян", "Два отца и два сына", скетч-шоу "Даешь молодежь!", "Одна за всех" и "6 кадров", кинофильмы "Кухня в Париже", "СуперБобровы", "Гуляй, Вася!", "Везучий случай" и другие.Основное отличие START от других аналогичный сервисов – эксклюзивный показ фильмов и сериалов собственного производства. Среди наиболее ожидаемых премьер октября - сериалы "Бывшие " (Денис Шведов, Любовь Аксенова, Виталий Хаев) и "Лучше чем люд и" (Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александ Устюгов), российская версия "Бесстыдников" , снятая для НТВ, произведенные для СТС сериалы "Ивановы-Ивановы" (Максим Трухин, Сергей Бурунов, Семен Трескунов, Анна Уколова). Кроме того, в видеотеке Start.ru будут эксклюзивно представлены драматический сериал о детском спорте там это есть, но не так это выглядит, тут как будет то детский сериал"Вне игры", комедийный сериал "Фитнес", и фэнтезийное приключение "Лапси".Помимо фильмов и сериалов от "Yellow, Black and White" в репертуаре видеосервиса будут и другие проекты: уже куплены права на трансляции нескольких премьер канала НТВ: сериалы "Неуловимые", "По ту сторону смерти" (Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова) и "Форс Мажор" (Павел Прилучный, Илья Глинников, Сергей Лавыгин) . Среди других премьер - "Демон Революции" с участием Федора Бондарчука, Евгения Миронова Паулины Андреевой и многих других снятый для телеканала "Россия, а так же «Золота орда» - исторический сериал о любви и интригах во времена Великого Хана (Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис)Start предполагает наличие субтитров на нескольких языках. Все фильмы и сериалы будут доступны по подписке, стоимость которой будет оглашена лишь при запуске проекта. Отмечается также, что реклама демонстрироваться не будет.Помимо увлекательных телесериалов, подписчики START смогут увидеть фильмы: "Притяжение", "Время первых", совсем недавно вышедший на экраны "Гоголь. Начало", а также картины, которым только предстоит выйти в прокат: "Салют-7", «Аритмия» и многие другие.Подробности на www.start.ru