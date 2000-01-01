01.10 19:48 MIGnews.com

В Саудовской Аравии откроют первую автошколу для женщин

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Казалось, совсем недавно бы случилось неслыханное – лишь на прошедшей неделе королевским указом Эр-Рияд снял многолетний запрет водить автомобили для женщин, как уже один из саудовских вузов анонсировал открытие первой школы вождения, где представительницы слабого пола смогут освоить азы автомастерства."Университет принцессы Нуры бинт Абдур-Рахман в сотрудничестве с соответствующими органами готовится создать автошколу. Это первое подобное заявление после того, как на этой неделе король Салман распорядился позволить женщинам водить машины", - сообщили в учебном заведении.Стоит отметить, что университет принцессы Нуры бинт Абдур-Рахман является исключительно женским вузом. В нем, включая центральный корпус в Эр-Рияде и все филиалы в остальных городах королевства, учатся порядка 60 тысяч студенток.Саудовская Аравия оставалась последним государством в мире, где женщинам запрещали водить. Но, согласно королевскому эдикту от 26 сентября этого года, король Салман указал приказал обеспечить исполнение распоряжения в полном объеме к июню 2018 году.