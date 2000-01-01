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На Мерилина Мэнсона чуть не убило во время концерта (видео) | Фото: Instagram01.10 23:32   MIGnews.com

Мерилина Мэнсона чуть не убило во время концерта (видео)

Последний концерт популярного рокера Мэрилина Мэнсона едва не закончился трагедией – во время шоу артист решил выкарабкаться вверх по декорациям, которые не выдержали и обрушились на певца.

Инцидент произошел 30 октября в расположенном в Нью-Йорке зале "Хаммерштейн Болрум", где он выступал в рамках тура Heaven Upside Down. Фанаты Мэнсона уже выложили видео со своим кумиром.

Как видно на записи, инцидент произошел во время исполнения хита Sweet Dreams. На середине песни он повис на конструкции из двух пистолетов, которая на него и упала. Ему на помощь пришли работники сцены и члены группы.

Спустя 15 минут, которые 48-летний Мэнсон пролежал на сцене, его вынесли на носилках из зала и отправили в больницу.

В связи с произошедшим дальнейшее проведение концерта было отменено.
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