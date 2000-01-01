03.01 00:04 MIGnews.com

Биткоин впервые за два года стартовал с падения

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Биткоин начал новый год со стремительного падения, пишет Bloomberg.Как отмечает издание, такое явление наблюдается впервые за последние 3 года. За 1 января курс криптовалюты на Нью-Йоркской фондовой бирже опустился почти на 5%, остановившись на отметке 13 624 доллара.Однако портал CoinDesk, проанализировав все криптовалютные биржи, пришла к выводам, что 1 января стоимость биткоина упала до 12 900 долларов.Напомним, в первый день 2017 года электронная валюта подскочила на 3,6%, а 1 января 2016 года подорожал с 430 до 435 долларов за одну единицу. А с 31 декабря по 1 января 2015-го — подешевел с 320 долларов до 314.По мнению Bloomberg, удачный старт в начале прошлого года привел к ажиотажу вокруг криптовалюты. И буквально в течении года стоимость биткоина прибавила в цене на 13000%, к средине декабря этого года он неожиданно вырос до 20 000 долларов, ноу же ближе к концу потерял в цене около 20% за сутки.