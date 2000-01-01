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03.01 02:28   MIGnews.com

Нью-Йорк: руководителя балета обвинили в домогательствах

Руководитель балетной труппы New York City Ballet Питер Мартинс ушел со своего поста после обвинений в домогательствах.

Об это сообщает издание New York Times. При этом балетмейстер свою вину отрицает.

Уточняется, что обвинения имели анонимный характер.

"Я отрицал и буду продолжать отрицать, что я связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения", - говорится в письме Мартинеса, адресованному руководящему совету балета.

Питер Мартинс отметил, что надеется на признание его в итоге невиновным.

Издание сообщает, что Мартинс был временно отстранен от своих обязанностей после того, как в его адрес поступили обвинения в сексуальных домогательствах.
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