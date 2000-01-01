02.01 20:57 MIGnews.com

Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка

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23-летняя американка Бейли Гибсон, разочаровавшись в мужчинах, решила продать свою девственность на аукционе, который пройдет в расположенном в штате Невада борделе Moonlite Bunny Ranch.Как пишет The Sun, в возрасте одного года она была удочерена приемными родителями, которые придерживались строго консервативных правил воспитания, а ее отец, к тому же, оказался настоятелем церковного дома. На этом фоне ей запрещали смотреть телевизор или слушать нехристианскую музыку, а также посещать ночные вечеринки или тусоваться с друзьями.В 16-летнем возрасте ее отправили в закрытую школу-интернат для девочек в Миссури. Сама она описывает это место как "очень строгое учебное заведение", так как за все время обучения она ни разу не встречалась с парнями.После выпуска девушка переехала к своей биологической бабушке в другой штат, где впервые начала встречаться с парнем. Казалось бы все прекрасно: он - христианин и уважает ее желание сохранить девственность до свадьбы, но… в День святого Валентина он изменил Бейли, чем разбил ей сердце.Поступок ее кавалера произвел на девушку такое впечатление, что она решила пусть девственность с молотка. Тогда-то она и связалась с Деннисом Хофом – владельцем борделя Bunny Ranch, который в 2008 году продал девственность некой Натали Дилан за несколько миллионов долларов.Откровенная фотосессия для Бейли уже сделана, поэтому дело остается за малым – найти достойного – то есть, обладающего достаточным счетом в банке – покупателя.