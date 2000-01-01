Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка02.01 20:57   MIGnews.com

Выпускница религиозной школы пустит девственность с молотка

23-летняя американка Бейли Гибсон, разочаровавшись в мужчинах, решила продать свою девственность на аукционе, который пройдет в расположенном в штате Невада борделе Moonlite Bunny Ranch.

Как пишет The Sun, в возрасте одного года она была удочерена приемными родителями, которые придерживались строго консервативных правил воспитания, а ее отец, к тому же, оказался настоятелем церковного дома. На этом фоне ей запрещали смотреть телевизор или слушать нехристианскую музыку, а также посещать ночные вечеринки или тусоваться с друзьями.

В 16-летнем возрасте ее отправили в закрытую школу-интернат для девочек в Миссури. Сама она описывает это место как "очень строгое учебное заведение", так как за все время обучения она ни разу не встречалась с парнями.

После выпуска девушка переехала к своей биологической бабушке в другой штат, где впервые начала встречаться с парнем. Казалось бы все прекрасно: он - христианин и уважает ее желание сохранить девственность до свадьбы, но… в День святого Валентина он изменил Бейли, чем разбил ей сердце.

Поступок ее кавалера произвел на девушку такое впечатление, что она решила пусть девственность с молотка. Тогда-то она и связалась с Деннисом Хофом – владельцем борделя Bunny Ranch, который в 2008 году продал девственность некой Натали Дилан за несколько миллионов долларов.

Откровенная фотосессия для Бейли уже сделана, поэтому дело остается за малым – найти достойного – то есть, обладающего достаточным счетом в банке – покупателя.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:38
Южная Корея призвала Пхеньян к переговорам
21:58
Смерть для Арье Дери - не повод не голосовать в Кнессете
20:31
Суицид - главная причина смерти солдат в 2017 году
19:43
Антииранские протесты в Иерусалиме
18:54
Посольство Сальвадора не покинет Тель-Авив
18:41
Индия закупит у Израиля 131 ракету "Барак"
18:06
10000-летнее открытие израильских первоклашек
17:07
Американцы убили внука бин Ладена
16:59
"Айелет Шакед - самый опасный министр"
16:42
Россия возобновила разработку многоразовой ракеты
16:29
Асад уволил министра из-за встречи с израильским журналистом
16:20
Россия заявила о недопустимости вмешательства в дела Ирана
15:53
"Нетаниягу оказал медвежью услугу протестующим в Иране"
15:16
"Оппозиция одержала колоссальную победу"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus