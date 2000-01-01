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Июль стал одним из самых жарких в истории Израиля | Фото: AFP02.08 17:46   MIGnews.com

Июльская жара вошла в историю Израиля

Прошедший июль стал одним из самых жарких за всю 69-летнюю историю Израиля. Помимо того, прошедший месяц стал одним из самых жарких июлей за все время метеорологических наблюдений, притом что официально температуру в Израиле начали замерять еще в 1937 году, но неофициальные наблюдения начали проводилить еще за несколько десятилетий до этого.

Уступил прошедший месяц по жаре только июлю 2012-го. Хотя некоторые метеостанции утверждают, что и пять лет назад не так жарко.

И хотя в августе температура в Израиле обычно выше, прошедший месяц оказался жарче даже среднестатистического августа. Выше температура была лишь в августах 2010 и 2015 годах – двух самых жарких месяцах в истории страны.

Как сообщают в метеорологической службе Израиля, июльская температура была на 3 градуса выше среднестатистической в этом месяце. Ежедневно столбики термометров фиксировали на 2-2,5 градуса выше среднестатистической температуры. Вдоль побережья, конечно, было немного прохладнее, но и здесь было на 1,5-2 градуса жарче обычного.

Спасительная прохлада приходила ночью. Но и ночью температура была в среднем на 1-2 градуса выше.

В метеорологической службе списывают это на эффект глобального потепления и призывают граждан не расслабляться - вполне вероятно, что август может побить все рекорды.
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